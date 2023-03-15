«Обязательная вещь!» Ресторанам Москвы без летних веранд предрекли проблемы

Накануне глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил, что столичные рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды с 15 марта. При этом сам сезон начнется в столице 1 апреля. Так, разместить летнее кафе в Москве собственник может бесплатно, однако веранда должна быть включена в городскую схему размещения. Игорь Бухаров отметил, что летняя веранда – это обязательная вещь для кафе и ресторанов в Москве.

«Если у вас нет веранды, летом вы провалитесь, люди к вам не пойдут. Мы живем в таком регионе, где солнечных дней мало, людям это очень важно. Также они уже поездили по миру, они видели, как люди сидят на улице и им комфортно. Летнее кафе – это, по сути, обязательная вещь для того, чтобы вы нормально работали все сезоны в своем предприятии. Раньше, если у вас не было летнего кафе, наступал момент, связанный с тем, что к лету часть людей увольняли. За веранды не платится дополнительный налог. Сергей Собянин сказал, что летнее кафе – это украшение города. Не нужно строить городские туалеты: зашли, стаканчик воды, чашечку кофе, сходили в туалет, отдохнули, пошли дальше гулять по городу. Это комфортная среда», - сказал Бухаров.

Он также рассказал, что существуют ограничения по установке веранд. Кроме того, Бухаров напомнил, что на верандах посетителям нельзя курить кальяны, однако указал, что кафе стали закрывать на это глаза.