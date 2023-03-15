Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля
Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля, а с 15 марта рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды, сообщается на портале мэра и правительства города.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что разместить летние кафе можно бесплатно, для этого нужно подать заявку в городскую схему размещения, сделать это можно в электронном виде.
При этом владельцы ресторанов могут выбрать стандартный формат веранд или индивидуальный проект. На данный момент в столице насчитывается порядка 70 индивидуальных проектов веранд.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН объяснил повышенный спрос на барменов. Также собеседник НСН рассказал, что выручка у рестораторов в прошлом году превысила допандемийные времена.
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