Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля, а с 15 марта рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды, сообщается на портале мэра и правительства города.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что разместить летние кафе можно бесплатно, для этого нужно подать заявку в городскую схему размещения, сделать это можно в электронном виде.