Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля

Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля, а с 15 марта рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды, сообщается на портале мэра и правительства города.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что разместить летние кафе можно бесплатно, для этого нужно подать заявку в городскую схему размещения, сделать это можно в электронном виде.

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При этом владельцы ресторанов могут выбрать стандартный формат веранд или индивидуальный проект. На данный момент в столице насчитывается порядка 70 индивидуальных проектов веранд.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН объяснил повышенный спрос на барменов. Также собеседник НСН рассказал, что выручка у рестораторов в прошлом году превысила допандемийные времена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКафе
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