Шесть кафе откроют в парке Дружбы на севере Москвы

Москва выставила на аукционы права на ведение торговой деятельности в шести нестационарных объектах в обновлённом парке в Левобережном районе на севере города. Заявочные кампании по лотам завершатся 2 декабря. Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 7 декабря. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, предприниматели смогут открыть пункты быстрого питания в разных частях парка Дружбы на пересечении прогулочных маршрутов и зон отдыха для посетителей. Площадь каждого из павильонов составляет 20 квадратных метров. Они выполнены в соответствии с установленными в городе архитектурными решениями. В них уже предусмотрены витрины, рабочие и складские зоны. Летом в киосках будут работать кондиционеры, а зимой они отапливаются при помощи электрообогревателей. В течение всего года эти точки можно будет использовать для продажи напитков, выпечки, сэндвичей, мороженого и готовых блюд.

Как отметили в Департаменте по конкурентной политике, сооружения будут переданы победителям торгов после подписания договора, который заключается на пять лет. Размер ежемесячной платы за право осуществления торговой деятельности в нестационарных объектах будет определен по результатам открытых электронных аукционов.

Как отметил Щербаков, город регулярно выставляет на аукционы права на ведение торговой деятельности в нестационарных объектах в общественных пространствах столицы – в парках и жилых кварталах, на главных улицах и остановках общественного транспорта, возле станций метрополитена. Все лоты имеют закрепленную локацию, узнаваемый дизайн и четко определенное назначение и могут послужить готовым решением для начала и развития своего дела.

На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» всегда можно уточнить информацию об этих объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов, а также ознакомиться с другим имуществом, выставленным на торги. База ресурса обновляется ежедневно, сейчас там представлено более 3,9 тысячи объектов недвижимости.

