Nordic продал бизнес в России

Сообщается, что бизнес купила российская компания Copacker Agro Ltd за € 1,5 миллиона. Сделка, о которой стало известно еще в апреле, была зарегистрирована 12 мая 2022 года. Права на товарный знак продали эстонской организации Nordgate Trading Oü.

Представители Raisio добавили, что зафиксируют убыток от продажи потребительского бизнеса в РФ в размере около €3,6 миллионов.

Ранее группа «Велком» приобрела бизнес Valio в России.