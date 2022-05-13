Nordic продал бизнес в России
Финский производитель продуктов Raisio, владеющий брендом каш и хлопьев Nordic, продал свой бизнес в России. Об этом рассказали в организации.
Сообщается, что бизнес купила российская компания Copacker Agro Ltd за € 1,5 миллиона. Сделка, о которой стало известно еще в апреле, была зарегистрирована 12 мая 2022 года. Права на товарный знак продали эстонской организации Nordgate Trading Oü.
Представители Raisio добавили, что зафиксируют убыток от продажи потребительского бизнеса в РФ в размере около €3,6 миллионов.
Ранее группа «Велком» приобрела бизнес Valio в России.
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