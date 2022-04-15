«Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России
Финский хлебопекарный холдинг Fazer собирается продать свой бизнес в России, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что компания уже начала поиск потенциальных покупателей.
Всего в России у Fazer три производственные площадки в Санкт-Петербурге (фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева») и одна в Москве.
По данным источника, в организации предложили покупателям самим выдвинуть условия по стоимости. При этом уточняется, что Fazer собирается получить сумму в евро на счет нидерландской компании, так как российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V., которое зарегистрировано в Нидерландах.
В то же время, по мнению участников рынка, такие условия являются почти невыполнимыми для российских покупателей, так как оплата предусматривает перевод денег в валюте в «недружественную» юрисдикцию. При этом один из собеседников «Коммерсанта» считает, что наиболее реальной кандидатурой на покупку бизнеса Fаzеr БКХ «Коломенский» является владелец девелоперской компании Sminex.
При этом исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев и председатель совета директоров корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин также заявили изданию о желании принять участие в торгах компании.
В марте президент и генеральный директор группы Fazer Кристоф Вицтум сообщил о приостановке всего экспорта в Россию. Так, были прекращены поставки финского шоколада и конфет под брендами Dumle, Geishа, Karl Fazer и мукомольной продукции. Позже компания объявила об уходе из России из-за ситуации на Украине.
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