«Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России

Финский хлебопекарный холдинг Fazer собирается продать свой бизнес в России, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что компания уже начала поиск потенциальных покупателей.

Всего в России у Fazer три производственные площадки в Санкт-Петербурге (фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева») и одна в Москве.

По данным источника, в организации предложили покупателям самим выдвинуть условия по стоимости. При этом уточняется, что Fazer собирается получить сумму в евро на счет нидерландской компании, так как российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V., которое зарегистрировано в Нидерландах.

В то же время, по мнению участников рынка, такие условия являются почти невыполнимыми для российских покупателей, так как оплата предусматривает перевод денег в валюте в «недружественную» юрисдикцию. При этом один из собеседников «Коммерсанта» считает, что наиболее реальной кандидатурой на покупку бизнеса Fаzеr БКХ «Коломенский» является владелец девелоперской компании Sminex.

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При этом исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев и председатель совета директоров корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин также заявили изданию о желании принять участие в торгах компании.

В марте президент и генеральный директор группы Fazer Кристоф Вицтум сообщил о приостановке всего экспорта в Россию. Так, были прекращены поставки финского шоколада и конфет под брендами Dumle, Geishа, Karl Fazer и мукомольной продукции. Позже компания объявила об уходе из России из-за ситуации на Украине.

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