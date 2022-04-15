«Коммерсантъ»: Fazer продаст бизнес в России

Финский хлебопекарный холдинг Fazer собирается продать свой бизнес в России, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что компания уже начала поиск потенциальных покупателей.

Всего в России у Fazer три производственные площадки в Санкт-Петербурге (фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева») и одна в Москве.

По данным источника, в организации предложили покупателям самим выдвинуть условия по стоимости. При этом уточняется, что Fazer собирается получить сумму в евро на счет нидерландской компании, так как российское подразделение принадлежит Fаzеr Ваkеriеs B.V., которое зарегистрировано в Нидерландах.

В то же время, по мнению участников рынка, такие условия являются почти невыполнимыми для российских покупателей, так как оплата предусматривает перевод денег в валюте в «недружественную» юрисдикцию. При этом один из собеседников «Коммерсанта» считает, что наиболее реальной кандидатурой на покупку бизнеса Fаzеr БКХ «Коломенский» является владелец девелоперской компании Sminex.