«Неверное обоснование»: Комиссию WB за оплату товаров с карт Visa сочли законной

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard, чтобы продвигать российские средства платежа, заявил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Отмечается, что комиссия связана с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем. Олег Павлов отметил, что маркетплейс придумал себе нелепое «оправдание».