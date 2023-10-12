Депутат Делягин назвал грабежом комиссию Wildberries для держателей Visa и Mastercard

У компании Wildberries нет законных оснований, чтобы вводить комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что маркетплейс просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, а теперь решает начать отжимать деньги у покупателей, передает его слова «Газета.Ru».

Wildberries введет опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID

Накануне интернет-магазин ввел комиссию за оплату покупок с карт платежных систем Visa и Mastercard. Информация появилась на сайте компании. Теперь при выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%. Информация об изменениях доводится до покупателей в момент оформления заказа. При этом доступны другие способы оплаты без комиссии: картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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