Депутат Делягин назвал грабежом комиссию Wildberries для держателей Visa и Mastercard
У компании Wildberries нет законных оснований, чтобы вводить комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Он отметил, что маркетплейс просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, а теперь решает начать отжимать деньги у покупателей, передает его слова «Газета.Ru».
Накануне интернет-магазин ввел комиссию за оплату покупок с карт платежных систем Visa и Mastercard. Информация появилась на сайте компании. Теперь при выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%. Информация об изменениях доводится до покупателей в момент оформления заказа. При этом доступны другие способы оплаты без комиссии: картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru