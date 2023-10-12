Депутат Делягин назвал грабежом комиссию Wildberries для держателей Visa и Mastercard

У компании Wildberries нет законных оснований, чтобы вводить комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что маркетплейс просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, а теперь решает начать отжимать деньги у покупателей, передает его слова «Газета.Ru».