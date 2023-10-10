Wildberries введет опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID

«Платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами», — отметили в Wildberries.

Пользователи смогут выбрать для подтверждения PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID либо Face ID.

В компании указали, что нововведения связаны с недавним инцидентом, когда ребенок оформил заказ на 250 тысяч рублей в приложении на телефоне матери.

Ранее Wildberries упростил процедуру возврата средств за обратную доставку бракованных товаров, пишет RT.

