Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Интернет-магазин Wildberries ввел комиссию за оплату покупок с карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте компании.

Wildberries введет опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID

«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%», — отметили в маркетплейсе.

Информация об изменениях доводится до покупателей в момент оформления заказа. При этом доступны другие способы оплаты без комиссии: картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay, пишет Ura.ru.

Отмечается, что новые условия действуют с 9 октября.

Ранее Wildberries анонсировал введение функции дополнительного подтверждения заказа с помощью ПИН-кода, Touch ID и Face ID, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Интернет-торговляБанковские Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры