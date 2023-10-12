Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard
Интернет-магазин Wildberries ввел комиссию за оплату покупок с карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте компании.
«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%», — отметили в маркетплейсе.
Информация об изменениях доводится до покупателей в момент оформления заказа. При этом доступны другие способы оплаты без комиссии: картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay, пишет Ura.ru.
Отмечается, что новые условия действуют с 9 октября.
Ранее Wildberries анонсировал введение функции дополнительного подтверждения заказа с помощью ПИН-кода, Touch ID и Face ID, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru