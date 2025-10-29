Биатлонист Васильев призвал не показывать в России Олимпиаду-2026

По его мнению, россиянам совершенно незачем «смотреть на недругов РФ, как они там выступают и радуются жизни».

«И за кого нам там переживать и болеть? Выступления тех немногих наших спортсменов, которых допустили к участию, можно посмотреть и в записи», - заключил он.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в квалификации, а значит и в Олимпиаде-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

