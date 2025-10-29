Биатлонист Васильев призвал не показывать в России Олимпиаду-2026
Показывать на российском ТВ зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии не следует. Как пишет РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
По его мнению, россиянам совершенно незачем «смотреть на недругов РФ, как они там выступают и радуются жизни».
«И за кого нам там переживать и болеть? Выступления тех немногих наших спортсменов, которых допустили к участию, можно посмотреть и в записи», - заключил он.
Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в квалификации, а значит и в Олимпиаде-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
