У бизнес-туристов спрос на российские гостиницы вырос на 27%

Так, в январе-апреле 2024 года спрос на них увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что бизнес-туристы в среднем живут в отелях три дня, отдавая за ночь порядка 5900 рублей, что превышает прошлогодние показатели на 8%.

Чаще всего командированные выбирают четырехзвездочные гостиницы (порядка 37% бронирований). Спрос на эту категорию отелей за год вырос на 15%.

Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран, отмечает RT.

