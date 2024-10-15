«Виральность вместо приличности»: Клименко о запуске грантов VK для блогеров

Компания VK намерена запустить грантовую программу для блогеров, которые работают с длинными видеоформатами, сообщает РБК со ссылкой на источник в холдинге. Как уточнили источники издания, общая сумма программы составит 100 миллионов рублей. Желающим получить грант необходимо создавать нерекламные горизонтальные видео длительностью более 10 минут. Клименко допустил, что при выборе блогеров для предоставления грантов, холдинг VK скорее отдаст предпочтение авторам, которые могут генерировать трафик.

«VK в тренде, думаю, они все правильно делают. Скорее они будут больше ориентироваться на объем трафика. Научпоп, который не является сильно развлекательным, хорошо смотрится, просто, возможно, его нельзя производить так часто. Таким сервисам, как ВКонтакте важна не приличность, а виральность в рамках закона. Появится ли новый Влад Бумага, не важно, в любом случае будет хорошо», - сказал он.