«Виральность вместо приличности»: Клименко о запуске грантов VK для блогеров
В VK ориентируются на размещение развлекательных видео с низкой себестоимостью, которые будут генерировать трафик, рассказал НСН Герман Клименко.
Популярные блогеры больше подходят для рекламных кампаний, при этом многомиллионный потребительский контент также могут создавать средние и мелкие блогеры, сообщил в беседе с НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Компания VK намерена запустить грантовую программу для блогеров, которые работают с длинными видеоформатами, сообщает РБК со ссылкой на источник в холдинге. Как уточнили источники издания, общая сумма программы составит 100 миллионов рублей. Желающим получить грант необходимо создавать нерекламные горизонтальные видео длительностью более 10 минут. Клименко допустил, что при выборе блогеров для предоставления грантов, холдинг VK скорее отдаст предпочтение авторам, которые могут генерировать трафик.
«VK в тренде, думаю, они все правильно делают. Скорее они будут больше ориентироваться на объем трафика. Научпоп, который не является сильно развлекательным, хорошо смотрится, просто, возможно, его нельзя производить так часто. Таким сервисам, как ВКонтакте важна не приличность, а виральность в рамках закона. Появится ли новый Влад Бумага, не важно, в любом случае будет хорошо», - сказал он.
По словам собеседника НСН, компания сегодня может быть заинтересована не только в работе с состоявшимися авторами.
«Это – комплексная история. Работать надо и с серьезными игроками, и с мелочью. Культовые игроки и селебрити могут становится только рекламной частью истории. Основная масса – средние и мелкие блогеры, которые создают многомиллионный потребительский контент. Это видео, которые легко генерируют трафик с низкой себестоимостью, без оформления студий. Контент классических блогеров, которые снимают селфи на улицах, возможно квадроберов», - заключил он.
В этом году по решению правительства холдинг VK стал оператором «доверенных информационных систем» молодежной программы «Пушкинская карта» и начал искать разработчиков ее приложения «Госуслуги Культура». Как рассказал «Радиоточке НСН» эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер, подобная работа связана с желанием компании наладить побольше совместных проектов с государством для преимущества на рынке.
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