«От них одно разорение»: Бизнес-омбудсмен поддержал создание реестра «инфоцыган»
Ресторатор Сергей Миронов считает, что основной вред от недобросовестных бизнес-тренеров в том, что молодые предприниматели после разорения опускают руки и не развивают экономику.
В России необходимо создать реестр «инфоцыган», но им должна заниматься рабочая группа, в которую будут входить представители бизнеса, разбирающиеся в этом вопросе. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что в ведомстве по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров предложили возможность создания реестра «инфоцыган» - недобросовестных бизнес-наставников.
«Я поддерживаю такой реестр, их надо как-то упорядочить. Слишком большие негативные последствия от таких тренингов. Я, с одной стороны, против вмешательства государства во все дела. С другой стороны – здесь, наверно, проблема слишком большая для того, чтобы государство не вмешивалось. Это надо систематизировать, чтобы те коучи и «инфоцыгане», которые наносят вред, из-за которых люди разоряются, прекратили свою деятельность. При этом, если этим реестром будет заниматься какой-то один государственный орган – это тоже ошибка, потому что чиновник, который будет за этим следить – также в этом не особо разбирается. Наверное, для этого должна быть создана единая рабочая группа, комиссия, в которую будет входить и бизнес, чтобы он мог верифицировать решения», - отметил он.
При этом, по его мнению, такой реестр может создать проблемы для честного бизнеса.
«От части это усложнит жизнь добросовестным предпринимателям. Боюсь, что здесь неизбежная ситуация. Проблема в том, что недобросовестные коучи могут подать себя слишком красиво и хорошо. Обычный человек в таком случае не может определить, мошенник ли перед ним», - добавил он.
Ресторатор также рассказал, чем вредны для общества «инфоцыгане».
«На самом деле очень много молодых людей, которые хотят стать предпринимателями и чему-то научиться. Они пытаются в интернете найти себе коучей и таким образом очень часто нарываются на "инфоцыган", потому что они заполонили все пространство. Огромное количество людей учит тому, что сами никогда не делали, и специализируется только на пустом обучении. Оно ничего не дает и очень часто связано с тем, что надо куда-то дополнительно вступать, тратить на что-то деньги. И люди разоряются, берут кредиты, пытаются выполнить то, что от них требуют, и, к сожалению, получают плачевный результат. И самое неприятное, наверно, что та молодежь, которая могла стать предпринимателями и двигать нашу экономику, разоряется и разочаровывается», - заключил Миронов.
Ранее общественный деятель, ресторатор, основатель сети «Тануки» Александр Орлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если человек хочет чего-то добиться, то ему надо менять себя и получать высшее образование, а не ходить на бизнес-тренинги.
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