«От них одно разорение»: Бизнес-омбудсмен поддержал создание реестра «инфоцыган»

При этом, по его мнению, такой реестр может создать проблемы для честного бизнеса.

«От части это усложнит жизнь добросовестным предпринимателям. Боюсь, что здесь неизбежная ситуация. Проблема в том, что недобросовестные коучи могут подать себя слишком красиво и хорошо. Обычный человек в таком случае не может определить, мошенник ли перед ним», - добавил он.

Ресторатор также рассказал, чем вредны для общества «инфоцыгане».