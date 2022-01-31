«Это сказки, а не бизнес»: Потапенко поспорил с Вексельбергом о госконтроле «кошмарных» тренингов

Массовые тренинги личностного роста не имеют отношения к бизнесу, а похожи на концерты или «сказки», регулировать которые государству бессмысленно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко.

Ранее бизнесмен Виктор Вексельберг, входящий в двадцатку богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $9 млрд, высказал мнение, что государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста.