«Это сказки, а не бизнес»: Потапенко поспорил с Вексельбергом о госконтроле «кошмарных» тренингов
Бизнесмен объяснил НСН, как отличить массовое «фуфло» от действительно болезных для бизнесменов тренингов.
Массовые тренинги личностного роста не имеют отношения к бизнесу, а похожи на концерты или «сказки», регулировать которые государству бессмысленно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко.
Ранее бизнесмен Виктор Вексельберг, входящий в двадцатку богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $9 млрд, высказал мнение, что государство должно контролировать "кошмарные" тренинги личностного роста.
«К бизнесу это (тренинги - прим. НСН) не имеет никакого отношения, кроме того, что организаторы зарабатывают на этом деньги. Можно ли там что-то приобрести? Люди ходят на того же Тони Роббинса, как на концерт. Есть огромное количество массовых тренингов, которые не могут принести ничего физически, но они, как «волшебная пилюля», которую хочется проглотить. Этот как в кино Marvel - укусил тебя паучок, или как в русских народных сказках - ничего не делал, зачерпнул, а щука за тебя все отпахала. И что теперь, запрещать русские сказки?», - сказал Потапенко.
При этом он объяснил, как отличить, какой тренинг полезный, а где «фуфло».
«Надо понимать, что любая массовая психотерапия не может ничего давать. Если это массово, то это уже бесполезно. Нельзя прийти в аудиторию даже 20-30 человек без индивидуального разбора. Как говорил Лев Толстой: «Все несчастливые семьи несчастливы по-своему, а все счастливые счастливы одинаково». Даже у близнецов разный набор социального развития и контактов, проблема каждого из них уникальна, и он должен найти своего учителя, психотерапевта или кумира, эта пара должна связаться. Это все длительный процесс, а если это массово, то однозначно – фуфло», - предупредил бизнесмен.
Потапенко также скептически отнесся к идее государственного регулирования этой сферы.
«Государство – это конкретные люди, и они будут изначально исходить из прозаичного. С одной стороны, организаторы будут платить колоссальные налоги, и самое главное – это колоссальное сборище людей в одном месте, которых можно направить в любую сторону. С другой стороны, там, безусловно, есть психологические травмы, неисполнение тех или иных желаний, поэтому скидывать с гражданского общества ответственность на какого-то чиновника, это верх инфантилизма и нежелание брать на себя ответственность за формирование тех или иных представлений о добре и зле в обществе. Поэтому чиновник, пытающийся что-то регулировать в таких вещах, это штука бессмысленная», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Виктор Вексельберг считает, что бизнес-тренинги и тренинги личностного роста — это «кошмарно», а занимаются ими «не очень профессиональные люди».
«Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных...» — сказал миллиардер РИА Новости.
Ранее сообщалось, что блогер, тренер личностного роста и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская планирует провести в Москве «первое в России психотерапевтическое шоу». Между тем, по данным издания Starhit, Блиновская на днях начала блокировать людей, заплативших за доступ к сториз в ее Instagram по 10 тысяч рублей.
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