В Госдуме предложили способ борьбы с «инфоцыганами»
Бизнес-тренер должен получить лицензию, чтобы предлагать образовательные услуги. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Чернышов рассказал, что ранее предложил Правительству совместно с Роспотребнадзором разработать порядок лицензирования бизнес-тренеров и коучей личностного роста для минимизирования деятельности «инфоцыган».
«Пока непонятно, какая это услуга. Возможно, консультационная. Лицензирование – это правильный ход, потому что в законе об образовании всё есть, все порядки прописаны. Просто нужно встроить этих коучей и тренеров в единую канву», – объяснил вице-спикер в беседе с «Радио1».
Чернышов напомнил, что подобные меры уже помогли в ситуации с «липовыми дипломами» российских вузов.
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