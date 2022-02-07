В Госдуме предложили способ борьбы с «инфоцыганами»

Чернышов рассказал, что ранее предложил Правительству совместно с Роспотребнадзором разработать порядок лицензирования бизнес-тренеров и коучей личностного роста для минимизирования деятельности «инфоцыган».

«Пока непонятно, какая это услуга. Возможно, консультационная. Лицензирование – это правильный ход, потому что в законе об образовании всё есть, все порядки прописаны. Просто нужно встроить этих коучей и тренеров в единую канву», – объяснил вице-спикер в беседе с «Радио1».

Чернышов напомнил, что подобные меры уже помогли в ситуации с «липовыми дипломами» российских вузов.

