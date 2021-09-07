Блогер Блиновская озвучила гонорары звёзд, приехавших на её юбилей

Блогер-миллионник и автор тренингов Елена Блиновская, на которую в Instagram подписаны почти 6 миллионов человек, заявила, что на своё 40-летие потратила почти 120 миллионов рублей.

По её словам, приехавшие к ней на праздник артисты обошлись ей «по десять миллионов». В числе приглашённых были Светлана Лобода, Филипп Киркоров, группа «Звери», Нюша и другие, а ведущими работали Иван Ургант и Ксения Собчака.

Блогер добавила, что свой 40-й день рождения отпраздновала на Алтае, в специально арендованном пятизвездочном отеле.

«Звёзды, которые были в зале - мои друзья. Но они не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт», - пояснила Блиновская в эфире Первого канала.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил о необходимости создать прецедент, чтобы прекратить череду «безумств» от блогеров.