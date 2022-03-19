Нефтесервисная компания Schlumberger прекратит инвестиции в свою деятельность в РФ

Как отметил гендиректор Schlumberger Оливье Ле Пеш, в компании «с огромной тревогой» наблюдали за событиями на Украине.

«По мере развития ситуации мы оценивали наши дальнейшие действия и приняли решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность [на территории] России», — подчеркнул глава корпорации.

Компания будет вести свою деятельность «в полном соответствии с существующими международными законами и санкциями».

Ранее о приостановке деятельности и дальнейшего бизнеса в РФ объявила нефтесервисная корпорация Halliburton.

