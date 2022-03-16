Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с «ГАЗ»

Отмечается, что сотрудничество не будет продолжаться как планировалось, пока «европейские меры запрещают товарообмен с Россией». Подчеркивается, что компания столкнулась также с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства машин MAN.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.

