Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с «ГАЗ»
Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive 16 марта заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией «ГАЗ». Об этом сообщается в заявлении на сайте концерна.
Отмечается, что сотрудничество не будет продолжаться как планировалось, пока «европейские меры запрещают товарообмен с Россией». Подчеркивается, что компания столкнулась также с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства машин MAN.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.
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