Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с «ГАЗ»

Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive 16 марта заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией «ГАЗ». Об этом сообщается в заявлении на сайте концерна.

Япония прекращает поставки в Россию трех препаратов из списка жизненно важных

Отмечается, что сотрудничество не будет продолжаться как планировалось, пока «европейские меры запрещают товарообмен с Россией». Подчеркивается, что компания столкнулась также с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства машин MAN.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании вредят сами себе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СотрудничествоАвтомобильРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры