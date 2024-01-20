Не выдерживает конкуренции: Эксперты призывают россиян отказаться от доллара
Доллар становится токсичной для хранения валютой. Перспективны золото и облигации, считают российские финансисты.
Хранение сбережений в долларах сейчас нецелесообразно. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт поделился, что хранить сбережения в рублях выгоднее из-за высокой ставки по вкладам — 15-16 процентов годовых — превышающей темпы инфляции.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН призвал россиян присмотреться к надежному золоту или сделать выбор в пользу облигаций вместо того, чтобы хранить сбережения в долларах.
«Мое мнение, что золото все еще интереснее. Рублевые ставки на горизонте года отыгрывать подорожание золота не будут, золото выгоднее. Если вы продвинутый инвестор, ищите какие-то высокодоходные облигации, но там надо думать о соотношении «риск-доходность». Надежные истории под 9% годовых найти сегодня можно – это больше, чем даст банк», - резюмировал эксперт.
Еще одним альтернативным «вариантом»доллару выступает китайский юань. Уже через пять лет основной валютой будет именно юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.
При этом блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН предостерег от вложений денег в криптовалюту в краткосрочной перспективе.
«Как и при любых инвестициях, важно очень тщательно взвешивать все риски и текущий потенциал рынка. Он остается весьма волатильным и вполне может преподнести еще немало сюрпризов. Поэтому стоит быть готовым к возможным краткосрочным колебаниям цен в краткосрочном горизонте», — подытожил он.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал курс в 90-95 рублей за доллар справедливым даже на конец 2024 года. Он предупредил, что за год могут быть значительные отклонения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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