Не выдерживает конкуренции: Эксперты призывают россиян отказаться от доллара

При этом блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН предостерег от вложений денег в криптовалюту в краткосрочной перспективе.

«Как и при любых инвестициях, важно очень тщательно взвешивать все риски и текущий потенциал рынка. Он остается весьма волатильным и вполне может преподнести еще немало сюрпризов. Поэтому стоит быть готовым к возможным краткосрочным колебаниям цен в краткосрочном горизонте», — подытожил он.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал курс в 90-95 рублей за доллар справедливым даже на конец 2024 года. Он предупредил, что за год могут быть значительные отклонения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









