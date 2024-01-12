Частные инвесторы в 2023 году купили активов на Мосбирже на 1,1 трлн рублей

В 2023 году наиболее прибыльным вложением для российских инвесторов стали акции отечественных компаний, пишет РБК. Отмечается, что доходность вложений в фондовый рынок обогнала валюту. Индекс Мосбиржи вырос на 43,9%. Лучшую доходность продемонстрировали бумаги финансового сектора. До 2022 года наиболее прибыльным вложением считались акции экспортеров.

Хорошую доходность показали облигации с переменным купоном, привязанным к ставке Центрального банка. Также инвесторов привлекают номинированные в валюте замещающие бумаги, передает «Радиоточка НСН».

