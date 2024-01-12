Частные инвесторы в 2023 году купили активов на Мосбирже на 1,1 трлн рублей
Частные инвесторы в 2023 году купили активов на Мосбирже на 1,1 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Ежемесячно сделки с активами заключали в среднем 3 млн человек (против 2,2 миллиона в 2022 году). Так, чаще всего инвесторы вкладывались в акции (178,1 млрд рублей). На втором месте биржевые фонды (215,4 млрд рублей). Еще 715 млрд рублей за год вложили в облигации.
В 2023 году наиболее прибыльным вложением для российских инвесторов стали акции отечественных компаний, пишет РБК. Отмечается, что доходность вложений в фондовый рынок обогнала валюту. Индекс Мосбиржи вырос на 43,9%. Лучшую доходность продемонстрировали бумаги финансового сектора. До 2022 года наиболее прибыльным вложением считались акции экспортеров.
Хорошую доходность показали облигации с переменным купоном, привязанным к ставке Центрального банка. Также инвесторов привлекают номинированные в валюте замещающие бумаги, передает «Радиоточка НСН».
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