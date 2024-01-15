Золотые резервы России достигли рекордной отметки

В декабре вложения в золото увеличились на 2,6 процента и выросли на четыре миллиарда долларов в денежном выражении. До последнего месяца года рекордным считалось ноябрьское значение.

В физическом выражении золотые резервы страны выросли на 34,6 тонны, достигнув уровня в 2350 тонн. При этом доля золота в резервах по итогам декабря увеличилась до 26 процентов, уточнили представители ЦБ.

Ранее днем в Центробанке сообщили, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%. Заявление регулятора приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

