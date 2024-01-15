Золотые резервы России достигли рекордной отметки

По итогам года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. Физически общие запасы страны выросли почти на 35 тонн, пишет «Прайм» со ссылкой на аналитиков Центробанка.

Стоимость биткойна превысила 48 тысяч долларов впервые с 27 декабря 2021 года

В декабре вложения в золото увеличились на 2,6 процента и выросли на четыре миллиарда долларов в денежном выражении. До последнего месяца года рекордным считалось ноябрьское значение.

В физическом выражении золотые резервы страны выросли на 34,6 тонны, достигнув уровня в 2350 тонн. При этом доля золота в резервах по итогам декабря увеличилась до 26 процентов, уточнили представители ЦБ.

Ранее днем в Центробанке сообщили, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%. Заявление регулятора приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗолотоЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры