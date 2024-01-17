ЦБ: Россияне купили валюты на рекордные 179 млрд рублей в декабре

Россияне купили валюты на рекордные 179 млрд рублей в декабре 2023 года, сообщил Центробанк.

Так, 90,2 млрд были куплены на бирже, а 88,8 млрд — через крупнейшие банки. Наибольший объем покупок пришелся на доллары и евро.

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При этом уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (аналогу международной системы SWIFT), заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Отмечается, что на данном этапе к системе подключены уже 557 банков и компаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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