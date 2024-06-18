«Импульсивный спрос!»: Реформу торговли в подземных переходах призвали продумать

Формат торговли в московском метро в ближайшее время планируют радикально изменить — из него должны исчезнуть ларьки, в которых зачастую продают товары не всегда высокого качества, эти места займут мини-магазины известных торговых сетей, пишут «Известия». Пока попадающих под такую реновацию объектов в вестибюлях и подуличных переходах 750, но будут строиться новые. Интерес к открытию своих точек уже проявили Tele2 и Natura Siberica, вопрос также обсуждается с Wildberries и Магнитом. Максимов отметил, что эволюция подземных переходов произошло еще около 10 лет назад.

«Идею выдавать посылки в метро я нахожу странной, ведь туда надо как-то эти посылки спустить, машину подогнать. Сама по себе реформа подземных переходов в метро имеет место быть. Главное понимать, что суть аренды в метро - чем меньше павильон, тем за большие деньги его можно сдать, поэтому мы можем укрупнять их, как делают в Европе, но надо понимать, что там уже будут другие деньги. Кроме того, я не очень понимаю, как мы будем делать какие-то преференции в пользу крупного бизнеса на торгах, потому что люди приходят на аукцион, там есть лот, который разыгрывается, забрал тот, кто дал больше денег. Путь по цивилизации торговли в метро пройден 8-10 лет назад. Сейчас же надо что-то улучшить, углубить. Пока что я не понимаю, как это будет происходить. В метро должны быть товары импульсного спроса, которые может предложить как крупный бизнес, так и малый», - сказал собеседник НСН.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков.

