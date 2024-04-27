В торговых центрах Москвы осталось меньше 9% свободных площадей

Рост активности российских и азиатских ритейлеров позволяет торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга заполнять пустующие площади, передает «Коммерсант». Так, согласно прогнозам NF Group, доля свободных площадей в торговых центрах Москвы к лету 2024 года может сократиться до 6%, вернувшись к уровню 2019 года. Войцеховский отметил, что торговые центры остаются для ритейлеров основным каналом сбыта.



«Число свободный площадей в торговых центрах действительно неуклонно сокращается. Есть сложность в том, что на смену ушедшим ритейлерам не всегда приходят те, кто точно на будущее просчитал и экономику, и риски и все остальное. Таким образом, за эти два года многие пришедшие уже успели и уйти. Кто-то пришел, кто-то ушел, все волнообразно. По Москве торговые площади заполняются достаточно нормальным образом. По столице я бы оценил вакантность площадей в 7-9%, возможно, к лету их заполненность вырастет на 1-2%. Что касается оборотов ритейлеров, то они растут, но не теми же темпами, что заполняемость. Кто бы что ни говорил, торговые центры остаются основным каналом сбыта для ритейлеров», - сказал собеседник НСН.

Ранее Войцеховский заявил, что торговые центры в России — судьбоносные места, репутация которых может минимум вдвое ускорить раскрутку новых брендов, отчасти этим фактором и объясняется рост их популярности у покупателей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

