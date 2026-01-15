Семь тысяч за букет: Цены на цветы вырастут на 20% в 2026 году
Сегодня средняя цена хорошего букета составляет семь-восемь тысяч рублей, заявила НСН Валентина Сафронова.
В 2026 году цены на цветы вырастут на 15-20%, но многое будет зависеть от курса валют, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус», передает РИА Новости. Сафронова рассказала, как обстоят дела с ценами и спросом на цветы.
«Раньше цветы покупались чаще, большие оформления делались: государственные и частные проекты. Раньше на юбилеях и свадьбах все украшалось от пола до потолка, теперь же все скромнее. На свадьбах сегодня делают оформления из искусственных цветов, до этого выбирали живые. Сейчас нет спроса на эксклюзивные варианты, простые букеты продаются. Бизнес уходит в интернет, открытие магазина невыгодно. В целом спрос на цветы упал на 10-15%. Конечно, есть сезонные всплески, включая новогодние композиции, затем 8 Марта. Но раньше заказывали букет из 100 тюльпанов, сейчас стараются по 25 штук», - отметила она.
Она подчеркнула, что сегодня средняя цена хорошего букета составляет семь-восемь тысяч рублей.
«Что касается цен, прогнозировать здесь сложно. Многое будет зависеть от курса валют, обстановка очень нестабильная. У нас цены растут на все, по всем показателям, цветочная отрасль в этом смысле не отличается. Пока ориентир – рост на 15-20%. Хороший букет сегодня стоит семь-восемь тысяч рублей, это не охапка роз в упаковке, а композиция. В самом скромном букете должно быть не менее пяти наименований цветов», - пояснила собеседница НСН.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала НСН, что цены на цветы взлетели, а люди начали сильнее экономить, из-за чего цветочный бизнес стал неприбыльным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семь тысяч за букет: Цены на цветы вырастут на 20% в 2026 году
- Легкие деньги? Прибыльность цветочного бизнеса в России назвали «иллюзией»
- Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве
- Пашаев и анекдот: Барщевский призвал ввести пожизненное лишение статуса адвоката
- Барщевский назвал «странным» решение Верховного суда по делу Долиной
- В Петропавловске-Камчатском из-за схода снега погибли два человека
- «Адвокатов нет»: Барщевский заявил о кризисе юридического образования в России
- Над регионами России сбили восемь дронов ВСУ
- Барщевский объяснил, почему ушел «из чиновников»
- В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru