В 2026 году цены на цветы вырастут на 15-20%, но многое будет зависеть от курса валют, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус», передает РИА Новости. Сафронова рассказала, как обстоят дела с ценами и спросом на цветы.