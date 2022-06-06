В Крыму издали словарь по замещению англицизмов
В Крыму выпустили словарь по замене, заимствованных из английского языка, слов на русские. Как рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, в издание включены наиболее распространённые слова. Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется «Говори по-русски».
Словарь, который имеется в распоряжении РИА Новости, начинается с пародии на известное стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?»:
- А у нас какой-то фронтмен,
Вдруг топ-менеджером стал,
- Эксклюзивил?
- Управлял!
Пригласил нас всех офф-лайн,
Обозначил наш дедлайн,
Сримил спич свой про стартапы,
Про мейнстрим и про хедлайн.
Далее в словаре приводятся варианты замены заимствованных из иностранных языков слов на русские: агриться – сердиться; бебиситтер – няня; гаджет – цифровое устройство; девайс – техническое устройство, дедлайн – краткий срок; коворкинг – помещение для совместной работы; крафтовый – ручная работа; лук – образ; ноу-хау – секрет производства; подкаст – аудиопрограмма; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, хайп – ажиотаж, шумиха; флешмоб – массовая акция. Всего в словарь включено более 100 самых популярных слов.
Заканчивается издание призывом «сохраним великий, могучий русский язык».
Ранее Владимир Константинов заявлял, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований. В частности, речь идёт о внесении изменений в некоторые статьи федерального закона «О рекламе». Также глава республиканского парламента, отмечал, что в школах необходимо уделять больше времени родному языку и при этом обязательное изучение английского языка он считает нецелесообразным.
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