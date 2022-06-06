В Крыму издали словарь по замещению англицизмов

В Крыму выпустили словарь по замене, заимствованных из английского языка, слов на русские. Как рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, в издание включены наиболее распространённые слова. Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется «Говори по-русски».

Словарь, который имеется в распоряжении РИА Новости, начинается с пародии на известное стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?»:

- А у нас какой-то фронтмен,

Вдруг топ-менеджером стал,

- Эксклюзивил?

- Управлял!

Пригласил нас всех офф-лайн,

Обозначил наш дедлайн,

Сримил спич свой про стартапы,

Про мейнстрим и про хедлайн.

Далее в словаре приводятся варианты замены заимствованных из иностранных языков слов на русские: агриться – сердиться; бебиситтер – няня; гаджет – цифровое устройство; девайс – техническое устройство, дедлайн – краткий срок; коворкинг – помещение для совместной работы; крафтовый – ручная работа; лук – образ; ноу-хау – секрет производства; подкаст – аудиопрограмма; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, хайп – ажиотаж, шумиха; флешмоб – массовая акция. Всего в словарь включено более 100 самых популярных слов.

Заканчивается издание призывом «сохраним великий, могучий русский язык».