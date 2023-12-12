«Не договорились»: Названы две причины банкротства «Связного»
Руководство «Связного» не учло активный переход на онлайн-торговлю, во многом это стало причиной банкротства, сказал НСН Борис Левин.
Банкротство компании «Связной» произошло из-за нежелания ретейлера развивать онлайн-торговлю и из-за того, что руководство компании не смогло договориться с кредиторами. Об этом НСН заявил бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной». Соответствующая информация представлена в электронной картотеке арбитражных дел. Отмечается, что финансовое состояние компании ухудшилось в 2022 году: чистый убыток по итогам года составил 48,5 млрд рублей, а выручка упала почти вдвое — до 56,8 млрд рублей. Левин назвал главные причины, которые привели к банкротству компании.
«Убытки начались тогда, когда произошло слияние “Связного” с частью “Евросети” при едином руководстве (вторая часть “Евросети” ушла в “Билайн”). Это совпало с тем, что рынок постепенно стал переходить на онлайн-торговлю. В “Связном” это не учли — огромное количество клиентов покупали товары онлайн, а ретейлер тратил большие деньги на сеть, которую содержал. Пожалуй, в этом и состоит основная причина. К тому же, руководство “Связного” не смогло в очередной раз передоговориться с банковскими кредиторами и кредиторами-поставщиками. Два года назад получилось, в этот раз не вышло», — сказал Левин.
Собеседник НСН также предположил, почему конкуренты «Связного» смогли пережить 2022 год.
«Выжили те, кто стал развивать онлайн-торговлю, создал свои маркетплейсы, активно развивал их. А стрит-ретейл переживает сейчас не лучшие времена», — подытожил он.
Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»
- Экс-депутат Власов: Жириновский завещал своим детям лишь 20% состояния
- В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой
- В подмосковной Ивантеевке загорелся склад со стройматериалами
- Минобороны: в Нагорном Карабахе погиб российский миротворец
- ФНС опровергла сообщения о взломе со стороны Украины
- Футболиста ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего молодого игрока мира
- Белый дом: у США остались финансы на пару недель поддержки Украины
- В Европе утвердили «механизм иммобилизации доходов от замороженных активов» РФ
- США расширили антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru