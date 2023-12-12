«Не договорились»: Названы две причины банкротства «Связного»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной». Соответствующая информация представлена в электронной картотеке арбитражных дел. Отмечается, что финансовое состояние компании ухудшилось в 2022 году: чистый убыток по итогам года составил 48,5 млрд рублей, а выручка упала почти вдвое — до 56,8 млрд рублей. Левин назвал главные причины, которые привели к банкротству компании.

«Убытки начались тогда, когда произошло слияние “Связного” с частью “Евросети” при едином руководстве (вторая часть “Евросети” ушла в “Билайн”). Это совпало с тем, что рынок постепенно стал переходить на онлайн-торговлю. В “Связном” это не учли — огромное количество клиентов покупали товары онлайн, а ретейлер тратил большие деньги на сеть, которую содержал. Пожалуй, в этом и состоит основная причина. К тому же, руководство “Связного” не смогло в очередной раз передоговориться с банковскими кредиторами и кредиторами-поставщиками. Два года назад получилось, в этот раз не вышло», — сказал Левин.

Собеседник НСН также предположил, почему конкуренты «Связного» смогли пережить 2022 год.

«Выжили те, кто стал развивать онлайн-торговлю, создал свои маркетплейсы, активно развивал их. А стрит-ретейл переживает сейчас не лучшие времена», — подытожил он.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл».

