Российскую «дочку» Google признали банкротом
Российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. В отношении компании открыто конкурсное производство. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что начальную процедуру банкротства в компании — наблюдение — ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ООО «Гугл» в ноябре 2022 года.
В конце августа 2023 года, когда состоялось первое собрание кредиторов ООО «Гугл», в реестре требований кредиторов числились голосующие требования на общую сумму порядка 20,2 млрд рублей.
Основным голосующим требованием выступает Федеральная налоговая служба России. Размер ее требований — около 19,6 млрд рублей.
Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что сегодня много юристов зарабатывают на оказании услуг по банкротству, в то время как попавшим в финансовую яму россиянам логичнее договориться с кредитором. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru