Российскую «дочку» Google признали банкротом

Отмечается, что начальную процедуру банкротства в компании — наблюдение — ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ООО «Гугл» в ноябре 2022 года.

В конце августа 2023 года, когда состоялось первое собрание кредиторов ООО «Гугл», в реестре требований кредиторов числились голосующие требования на общую сумму порядка 20,2 млрд рублей.

Основным голосующим требованием выступает Федеральная налоговая служба России. Размер ее требований — около 19,6 млрд рублей.

Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что сегодня много юристов зарабатывают на оказании услуг по банкротству, в то время как попавшим в финансовую яму россиянам логичнее договориться с кредитором. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

