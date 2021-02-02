Назван способ отказаться от банковского кредита

Как отметил эксперт, финансовые организации не вправе отказать в досрочном погашении, однако могут ввести мораторий на закрытие займа в несколько первых месяцев или потребовать уплатить проценты за использованные дни.

Ранее стало известно, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.

По его словам, это может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство - тогда банковский депозит признается имуществом, на которое может быть наложен арест.

