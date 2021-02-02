Назван способ отказаться от банковского кредита
Назван способ вернуть банку взятый займ, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина.
По его словам, если клиент успел получить деньги, то беспрепятственно расторгнуть договор с банком можно в течение 14 дней после его подписания, что предусматривается законом. При этом в течение двух недель можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, среди которых - страховки.
Как отметил эксперт, финансовые организации не вправе отказать в досрочном погашении, однако могут ввести мораторий на закрытие займа в несколько первых месяцев или потребовать уплатить проценты за использованные дни.
Ранее стало известно, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.
По его словам, это может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство - тогда банковский депозит признается имуществом, на которое может быть наложен арест.
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