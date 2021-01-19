Банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума по итогам 2020 года

Уровень одобрения кредитов российскими банками стал рекордно низким за последние три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Опрошенные изданием эксперты отметили, что ужесточение кредитной политики банков связано не только с коронавирусом, но и ростом долговой нагрузки, а также закредитованностью наиболее уязвимых групп заемщиков.

Больше всего отказов по данным НБКИ пришлось на автокредитование (банки отклонили более половины заявок). Кроме того, снизился уровень одобрения кредитных карт и кредитов без обеспечения. Сохранить одобряемость удалось ипотечным кредитам, объем отказов по которым составил 28,7%.