Стало известно о случаях списания денег с вкладов россиян

Стало известно, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.

По его словам, это может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство - тогда банковский депозит признается имуществом, на которое может быть наложен арест.

Россияне могут оказаться в такой ситуации при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, прочих долгов. Также списать средства со вклада может сам банк, если у вкладчика имеется кредит в этой же организации, который перестал своевременно обслуживаться.

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Как отметил Дорофеев, перечисленные ситуации не противоречат законодательству и подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада.

Из-за снижения доходности банковских вкладов и введения налога на доход по депозитам и облигациям, важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, в этом случае появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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