Стало известно о случаях списания денег с вкладов россиян

Стало известно, в каком случае банк имеет право на списание с депозитного счета денежных средств россиян, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.

По его словам, это может произойти в случае, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство - тогда банковский депозит признается имуществом, на которое может быть наложен арест.

Россияне могут оказаться в такой ситуации при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, прочих долгов. Также списать средства со вклада может сам банк, если у вкладчика имеется кредит в этой же организации, который перестал своевременно обслуживаться.