«На всякий случай!»: Приход иранских брендов одежды в Россию снизит цены
Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич заявил НСН, что Россия не собирается уменьшать импорт одежды, чтобы не снижать конкуренцию.
Приход иранских брендов одежды на российский рынок будет способствовать развитию конкуренцию, что, так или иначе, приведет к снижению цен, заявил глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в беседе с НСН.
Более 20 зарубежных брендов планируют начать работу на российском рынке ритейла, в основном в сфере одежды и обуви, следует из презентации компании NF Group. Из тех брендов, что готовятся выйти на рынок, большая часть являются иранскими. Также в России появятся новые бренды из Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции.
«Не могу ничего сказать про качество иранской продукции, но для нас важно, что будет конкуренция. Чем больше брендов будет заходить на российский рынок, тем лучше. В рамках конкуренции компании будут предлагать клиентам какие-то программы, так или иначе, снижать цены. Это положительный процесс. Надо понимать, что не у всех компаний должно получаться войти на рынок, они выходят в те ниши, где и так уже кто-то работает. Плюс есть некоторая проблема со спросом сейчас», - объяснил он.
По его словам, Россия не собирается снижать импорт одежды, поэтому стратегия захода большого числа компаний на рынок логична.
«Импорт у нас не только не упал, он даже вырос, просто поменялись направления, даже товары не особо изменились, просто поставляются другими путями. Я не вижу, что кто-то в правительстве хочет реально сокращать импорт. У нас устойчиво уровень в 300 миллиардов (рублей - прим. НСН) в год, поэтому некоторая зависимость от иностранных компаний все-таки присутствует, поэтому лучше, чтобы было больше брендов на всякий случай. Сегодня российские торговые центры уже миновали кризис, есть локальные проблемы, но большинство из них найдет себя, несмотря на падение спроса. Во многих местах это именно центры сосредоточения активностей, могут развивать там другие бизнесы», - заключил он.
Ранее сообщалось, что импорт обуви и верхней одежды резко вырос в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прибавив 47% и 38% соответственно. Даже если импорт одежды и обуви и вырос, что маловероятно, это может быть связано с тем, что российские компании выходят из тени, им стало выгодно работать открыто. Об этом «Радиоточке НСН» заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев.
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