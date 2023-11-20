Цены на джинсы могут вырасти на 50% из-за протестов в Бангладеш
Стоимость джинсовой одежды в России и мире может вырасти на 50% из-за протестов на фабриках в Бангладеш, сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что массовые забастовки на предприятиях начались в связи с назревающим в стране политическим кризисом. Речь идёт о фабриках, где шьют джинсы для таких брендов, как Calvin Klein, Wrangler, H&M, Zara, Marks & Spencer, Hugo Boss и других.
Из-за протестов закрылись уже сотни производств. Рабочие, которые получают в среднем 75 долларов в месяц, требуют повышения зарплат минимум до 209 долларов, а власти страны пока не намерены идти им навстречу.
«Возможен временный перебой с поставками, и цены подскочат, в том числе и в России — это глобальный рынок. Мы не знаем, сколько продлится забастовка, какие запасы на складах, но на 25-50 процентов — легко», - заявил финансовый аналитик Александр Разуваев.
Ранее заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru