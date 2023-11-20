Цены на джинсы могут вырасти на 50% из-за протестов в Бангладеш

Отмечается, что массовые забастовки на предприятиях начались в связи с назревающим в стране политическим кризисом. Речь идёт о фабриках, где шьют джинсы для таких брендов, как Calvin Klein, Wrangler, H&M, Zara, Marks & Spencer, Hugo Boss и других.

Из-за протестов закрылись уже сотни производств. Рабочие, которые получают в среднем 75 долларов в месяц, требуют повышения зарплат минимум до 209 долларов, а власти страны пока не намерены идти им навстречу.

«Возможен временный перебой с поставками, и цены подскочат, в том числе и в России — это глобальный рынок. Мы не знаем, сколько продлится забастовка, какие запасы на складах, но на 25-50 процентов — легко», - заявил финансовый аналитик Александр Разуваев.

Ранее заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон, сообщает RT.