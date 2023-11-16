Бизнес-омбудсмен Подмосковья не поверил в рост импорта одежды и обуви

Ранее издание «Известия» сообщило, что импорт обуви и верхней одежды резко вырос в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прибавив 47% и 38% соответственно. Головнев усомнился в том, что такая статистика соответствует действительности.

«Не думаю, что такой скачок может быть, поскольку сегодня отечественная легкая и текстильная промышленность переживает вторую молодость, очень интенсивно развивается. Вполне возможно, что это какая-то ошибка. Но если допустить, что это так, то, полагаю, в первую очередь это связано с тем, что российские компании все больше и больше выходят из тени, им стало выгодно работать открыто. Льготные нормы и послабления в законодательстве, очевидно, дают свои результаты», — сказал Головнев.

Вместе с тем собеседник НСН заявил, что подобная тенденция существенно не изменит стоимость одежды и обуви.

«Вряд ли в ценовом плане что-то поменяется, потому что стоимость многих изделий часто упирается в стоимость ткани, а та, в свою очередь, в стоимость хлопка. В связи с тем, что многие зарубежные бренды из недружественных стран сегодня ушли с отечественного рынка, российские производители подтянули цены под те премиум-классы, которые были до этого. Не вижу ни падения цен, ни какого-то существенного подорожания», — подытожил он.

Ранее председатель комитета индустрии моды, основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова заявила, что почти все европейские люксовые бренды одежды ушли с российского рынка. При этом она отметила, что российские бренды в этом сегменте шьют вещи, которые ничем не отличаются от мировых производителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

