Долги россиян за электроэнергию увеличились на 12,5 млрд рублей
Долг населения России за электроэнергию за 10 месяцев 2020 года увеличился на 12,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Согласно материалам Центра финансовых расчётов (ЦФР), прирост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,5 миллиарда рублей, а уровень расчётов населения за январь-октябрь текущего года снизился до 96,5% (ранее 98,2%).
При этом в ЦФР отметили рост собираемости платежей среди промышленных и бюджетных потребителей, а также в сельском хозяйстве, которые за 10 месяцев 2020 года улучшили расчёты до 99%.
Общая задолженность по электроэнергии на розничном рынке по данным на 31 октября 2020 года составила 313,6 миллиарда рублей. Из них на население приходится 67,1 миллиардв рублей.
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