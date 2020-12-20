За коммунальный обман россиянин получил иск на 1 млн рублей
Жителю Читы энергетики компании «Читаэнергосбыт» предъявили в суде иск на 1 млн 14 тыс. рублей за подлог показаний электросчетчика, сообщает Чита.ру.
Как сообщили в Черновском районном суде, поводом для сомнений в верности показаний стало резкое уменьшение потребления электроэнергии по сравнению с предыдущим периодом. Представителям энергоснабжающей организации пришлось проверить счетчик. Выяснилось, что в него вмонтировали радиомодуль, которым управляли дистанционно.
Мужчина иск опротестовал. В результате после апелляции он получил «счет» на 393,6 тыс. рублей, уточняет журнал «Профиль».
Ранее в ФАС также сообщили, что рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года не произойдет и расходы на это россияне не понесут.
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