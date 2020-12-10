Плата на ЖКУ в России поднимется на 4%

Плата за жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году в среднем по стране поднимется на 4%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева.

Подорожание произойдет 1 июля, оно обусловлено инфляцией. С 1 января рост платы не предусмотрен. При этом для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги.

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В ФАС также сообщили, что рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года не произойдет и расходы на это россияне не понесут.

Тем временем, долг населения России за электроэнергию за 10 месяцев 2020 года увеличился на 12,5 миллиарда рублей.

Согласно материалам Центра финансовых расчётов (ЦФР), прирост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,5 миллиарда рублей, а уровень расчётов населения за январь-октябрь текущего года снизился до 96,5% (ранее 98,2%).

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЖКУ
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