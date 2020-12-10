Плата на ЖКУ в России поднимется на 4%

Плата за жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году в среднем по стране поднимется на 4%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева.

Подорожание произойдет 1 июля, оно обусловлено инфляцией. С 1 января рост платы не предусмотрен. При этом для каждого региона правительство утверждает свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги.