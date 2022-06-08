Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России
Корпорация Microsoft сообщила, что значительно сокращает свою деятельность в России, однако будет продолжать выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
«Приостановка новых продаж остается в силе», - говорится в сообщении.
Согласно данным агентства, сокращение российского бизнеса коснется более 400 сотрудников. Какие именно направления работы компании пострадают из-за новых ограничений, не уточняется.
Microsoft - один из ведущих IT-разработчиков в мире. Среди продуктов компании - операционная система Windows, пакет программ Office и игровые консоли XboX.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Хакеры включили гимн Украины на радио «Коммерсантъ FM»
- Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд беспосадочного полета
- ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование
- ПФР: Более 30 россиян не смогли получить пенсию за границей из-за санкций
- В Минобороны рассказали о значительных потерях украинской группировки на Донбассе
- Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского
- В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов
- Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
- Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе
- Автомобиль врезался в толпу людей в центре Берлина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru