Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

Корпорация Microsoft сообщила, что значительно сокращает свою деятельность в России, однако будет продолжать выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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«Приостановка новых продаж остается в силе», - говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, сокращение российского бизнеса коснется более 400 сотрудников. Какие именно направления работы компании пострадают из-за новых ограничений, не уточняется.

Microsoft - один из ведущих IT-разработчиков в мире. Среди продуктов компании - операционная система Windows, пакет программ Office и игровые консоли XboX.

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