Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

Лавров: Зеленский хочет встретиться с Путиным просто ради самой встречи Голосование на выборах этого года пройдет онлайн в семи регионах России В центре Берлина машина наехала на толпу людей Адвокаты Абрамовича намерены оспорить введенные против него санкции ЕС Прокурор требует назначить депутату Госдумы 14 лет лишения свободы за крупнейшую взятку в России