В Госдуме объяснили, как маркетплейсы будут проверять карточки товаров
Маркетплейсам будут отводить три рабочих дня на проверку подлежащих маркировке товаров. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Он напомнил, что новые правила начнут действовать с 1 октября. Начиная с этой даты площадки будут запрашивать у продавца код товара. Если он будет указывать на продукцию, которая «подлежит маркировке, обязательному подтверждению соответствия или госрегистрации, маркетплейс проведет специальные проверки по госреестрам».
«Если хотя бы одна проверка не дала положительного результата либо выяснилось, что товар изъят из оборота, карточку размещать запрещено», - отметил Говырин.
Парламентарий добавил, что карточки, которые появились до 1 октября, площадки будут обязаны проверить до 29 марта 2027 года.
Ранее первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что до сентября власти обсудят, как регулировать цены на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, сообщает Ura.ru.
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