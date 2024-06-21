«Меньше торговли, больше еды»: В России за два года закроются 15% устаревших ТЦ
Торговые центры 20-летней давности остаются безопасными, но они будут коммерчески затухать и генерировать все больше убытков, сказал в эфире НСН Булат Шакиров.
В ближайшие два-три года могут закрыться 10-15% российских торговых центров, при этом половина ТЦ устарела, заявил в интервью НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
По данным РБК, 60% торговых объектов Москвы морально устарели и нуждаются в обновлении. Многие из них до сих пор остаются в том же виде, в каком были построены 10-15 лет назад, отмечает издание.
«По нашей оценке, устарели не менее 50% торговых центров, большая часть из них была построена 15-20 лет назад. При этом нас ждут большие перемены, в течение двух-трех лет ТЦ будут меняться. Часть неудачных и неуспешных торговых центров, это порядка 10-15%, будут закрыты, а на их месте появятся многофункциональные комплексы с коммерческой составляющей, жильем и офисами. К их строительству привлекут современных российских дизайнеров и архитекторов», - прогнозирует Шакиров.
Он объяснил, каким должен быть современный торговый центр.
«Торговли становится меньше, а развлечений и еды – больше. Покупатели сейчас имеют выбор, куда идти, им нужна удобная парковка, просторные галереи, современные ремонты и остальные удобства магазинов. Плюс некоторые ТЦ изначально были расположены вдоль МКАДа, а люди начали отдавать предпочтение районным, более удобным центрам. Требования к помещениям сейчас у всех разные. У кого-то форматы ушли в более крупные, например, у российских брендов Lime, Gloria Jeans и Love Republic, у других уменьшились, а у кого-то появились новые концепции. На эти перемены надо реагировать», - указал глава Союза торговых центров.
При этом Шакиров отметил, что устаревшие торговые центры все равно остаются безопасными.
«В плане безопасности я бы не сказал, что что-то грозит, потому что все объекты строятся по нормам и правилам, но в плане коммерческой активности такие центры будут затухать и генерировать все больше убытков, подталкивая владельцев к реконструкции», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что открывшиеся в России в 2023 году на месте Zarа и Bershka магазины одежды Maag, Ecru и Dub завершили первый год работы с убытком более 5 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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