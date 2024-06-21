«Меньше торговли, больше еды»: В России за два года закроются 15% устаревших ТЦ

В ближайшие два-три года могут закрыться 10-15% российских торговых центров, при этом половина ТЦ устарела, заявил в интервью НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

По данным РБК, 60% торговых объектов Москвы морально устарели и нуждаются в обновлении. Многие из них до сих пор остаются в том же виде, в каком были построены 10-15 лет назад, отмечает издание.