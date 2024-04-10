«Двойная раскрутка»: Репутация ТЦ помогла преемникам Zara сократить убытки

«Бюджет нам вряд ли покажут, но если абстрагироваться от него, возможно, повлияла оптимизация, возможно, были сокращены или, наоборот, расширены какие-то позиции. Сети ретейла по результатам первого года всегда очень здорово оптимизируются, потому что только на практике становится понятно, как это работает, чего хочет потребитель, что продается, а что — нет. Донастройка помогает очень сильно сократить потери и повысить доходы», — сказал Войцеховский.

Собеседник НСН добавил, что существенное влияние на уровень продаж оказывает репутация торговых центров.

«В России торговые центры — это судьбоносные места, это больше, чем просто скопление магазинов. Если в качественном торговом центре, которому посетители доверяют, находятся определенные магазины, то покупатели делают вывод, что торговый центр не зря их разместил у себя, что аудитория может им доверять. Естественно, они зайдут, ознакомятся с ассортиментом, если понравится, то и останутся. Тем более, у любого ретейлера на начальной стадии раскрутки марки очень серьезные изменения, связанные с адаптацией. Качественные торговые центры — это огромная рекомендация, которая минимум вдвое ускоряет процесс раскрутки», — отметил эксперт.

Войцеховский указал на то, что посещаемость ТЦ восстанавливается, но не столь высокими темпами, как хотелось бы.

«Речь не идет о том, что мы достигли посещаемости 2019 года, но мы уже превысили посещаемость 2022 и 2023 года. Однако стоит учесть, что привычки россиян изменились: поменялся ассортимент магазинов, в которые они заходят, и сумма, которую готовы оставить. Сейчас мы предпринимаем некоторых усилия, чтобы у нас появился второй компонент — съем с квадратного метра. Когда он появится, думаю, можно будет гораздо более объективно смотреть на то, что происходит с экономическим состоянием торговых центров. Если раньше арендатор платил фиксированную стоимость площади, то сегодня он платит минимальный фикс и процент с оборота. Торговый центр в первую очередь маркетинговой политикой делает так, как можно больше посетителей становились покупателями. В тех торговых центрах, где действительно занимаются стоимостью, это вполне получается. Сегодня все привязываются к реальному результату продаж и работают именно на него», — подытожил он.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в 2024 году в торговых центрах России будет появляться все больше термальных комплексов — это новый формат, способный привлечь посетителей.

