«Двойная раскрутка»: Репутация ТЦ помогла преемникам Zara сократить убытки

Посещаемость торговых центров уже превысила показатели 2022 и 2023 годов, при этом сегодня все ТЦ работают на реальный результат продаж, сказал НСН Олег Войцеховский.

Торговые центры в России — судьбоносные места, репутация которых может минимум вдвое ускорить раскрутку новых брендов, отчасти этим фактором и объясняется рост их популярности у покупателей. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Ранее издание РБК сообщило, что магазины одежды Maag, Ecru и Dub, открывшиеся в 2023 году на месте Zarа, Bershka и других брендов ушедшей из России испанской группы Inditex, закончили свой первый год работы с убытком более 5 млрд рублей. Вместе с тем удалось значительно нарастить продажи, в результате чего выручка увеличилась по сравнению с 2022 годом более чем в два раза — до 21 млрд рублей. Войцеховский предположил, с чем может быть связан рост выручки.

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«Бюджет нам вряд ли покажут, но если абстрагироваться от него, возможно, повлияла оптимизация, возможно, были сокращены или, наоборот, расширены какие-то позиции. Сети ретейла по результатам первого года всегда очень здорово оптимизируются, потому что только на практике становится понятно, как это работает, чего хочет потребитель, что продается, а что — нет. Донастройка помогает очень сильно сократить потери и повысить доходы», — сказал Войцеховский.

Собеседник НСН добавил, что существенное влияние на уровень продаж оказывает репутация торговых центров.

«В России торговые центры — это судьбоносные места, это больше, чем просто скопление магазинов. Если в качественном торговом центре, которому посетители доверяют, находятся определенные магазины, то покупатели делают вывод, что торговый центр не зря их разместил у себя, что аудитория может им доверять. Естественно, они зайдут, ознакомятся с ассортиментом, если понравится, то и останутся. Тем более, у любого ретейлера на начальной стадии раскрутки марки очень серьезные изменения, связанные с адаптацией. Качественные торговые центры — это огромная рекомендация, которая минимум вдвое ускоряет процесс раскрутки», — отметил эксперт.

Войцеховский указал на то, что посещаемость ТЦ восстанавливается, но не столь высокими темпами, как хотелось бы.

«Речь не идет о том, что мы достигли посещаемости 2019 года, но мы уже превысили посещаемость 2022 и 2023 года. Однако стоит учесть, что привычки россиян изменились: поменялся ассортимент магазинов, в которые они заходят, и сумма, которую готовы оставить. Сейчас мы предпринимаем некоторых усилия, чтобы у нас появился второй компонент — съем с квадратного метра. Когда он появится, думаю, можно будет гораздо более объективно смотреть на то, что происходит с экономическим состоянием торговых центров. Если раньше арендатор платил фиксированную стоимость площади, то сегодня он платит минимальный фикс и процент с оборота. Торговый центр в первую очередь маркетинговой политикой делает так, как можно больше посетителей становились покупателями. В тех торговых центрах, где действительно занимаются стоимостью, это вполне получается. Сегодня все привязываются к реальному результату продаж и работают именно на него», — подытожил он.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в 2024 году в торговых центрах России будет появляться все больше термальных комплексов — это новый формат, способный привлечь посетителей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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