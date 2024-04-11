Китайской брендовой одежде предсказали триумф на российском рынке через год-два

Китай сегодня очень активно развивается, уже в 2024 году на российском рынке появятся новые люксовые китайские бренды, а в перспективе люксовые товары из Китая завоюют европейский и американский рынки, сказал НСН Булат Шакиров.

Китайские бренды семимильными шагами движутся к тому, чтобы покорить российский рынок, на это им понадобится максимум год или два, однако они не остановятся на этом и прочно закрепятся в Европе и США. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Ранее издание «Известия» сообщило, что в московском ГУМе весной 2024 года на месте Prada начал работу бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Всего с января по март 2024 года в России открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов. К концу года их может быть уже 15. Шакиров выразил уверенность, что китайские бренды легко займут освободившуюся после ухода западных компаний нишу.

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«Китай сейчас очень активно развивается. Даже китайские премиальные автомобили сейчас уже победили немецкие аналоги, китайские модели признаны лучшими автомобилями года. То же самое происходит с брендами, в том числе и с люксовыми. В этом году мы увидим открытие новых люксовых брендов, в частности, мы как Союз торговых центров проводим выставку MALLPIC в мае, на которую приезжает большая делегация из Китая. Они как раз будут презентовать новые концепции, новые бренды. Скажу больше — они начнут активно наступать не только на российский рынок, но и на рынки Европы и США. Думаю, что они полностью покорят отечественного потребителя через год-два. Уже сейчас, помимо ЦУМ, Ellassay ведет переговоры с крупнейшими торговыми центрами, часть новостей они озвучат на MALLPIC», — сказал Шакиров.

Ранее международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов заявил, что поклонники люксовых брендов одежды, заслуживших репутацию на российском рынке, например, Prada, вряд ли смогут легко отказаться от них ради перехода на китайскую марку, более того, в умах россиян сильны стереотипы о том, что китайские товары — дешевые и низкокачественные.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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