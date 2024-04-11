Китайской брендовой одежде предсказали триумф на российском рынке через год-два
Китай сегодня очень активно развивается, уже в 2024 году на российском рынке появятся новые люксовые китайские бренды, а в перспективе люксовые товары из Китая завоюют европейский и американский рынки, сказал НСН Булат Шакиров.
Китайские бренды семимильными шагами движутся к тому, чтобы покорить российский рынок, на это им понадобится максимум год или два, однако они не остановятся на этом и прочно закрепятся в Европе и США. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Ранее издание «Известия» сообщило, что в московском ГУМе весной 2024 года на месте Prada начал работу бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Всего с января по март 2024 года в России открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов. К концу года их может быть уже 15. Шакиров выразил уверенность, что китайские бренды легко займут освободившуюся после ухода западных компаний нишу.
«Китай сейчас очень активно развивается. Даже китайские премиальные автомобили сейчас уже победили немецкие аналоги, китайские модели признаны лучшими автомобилями года. То же самое происходит с брендами, в том числе и с люксовыми. В этом году мы увидим открытие новых люксовых брендов, в частности, мы как Союз торговых центров проводим выставку MALLPIC в мае, на которую приезжает большая делегация из Китая. Они как раз будут презентовать новые концепции, новые бренды. Скажу больше — они начнут активно наступать не только на российский рынок, но и на рынки Европы и США. Думаю, что они полностью покорят отечественного потребителя через год-два. Уже сейчас, помимо ЦУМ, Ellassay ведет переговоры с крупнейшими торговыми центрами, часть новостей они озвучат на MALLPIC», — сказал Шакиров.
Ранее международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов заявил, что поклонники люксовых брендов одежды, заслуживших репутацию на российском рынке, например, Prada, вряд ли смогут легко отказаться от них ради перехода на китайскую марку, более того, в умах россиян сильны стереотипы о том, что китайские товары — дешевые и низкокачественные.
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