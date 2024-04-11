Китайской брендовой одежде предсказали триумф на российском рынке через год-два

Китайские бренды семимильными шагами движутся к тому, чтобы покорить российский рынок, на это им понадобится максимум год или два, однако они не остановятся на этом и прочно закрепятся в Европе и США. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Ранее издание «Известия» сообщило, что в московском ГУМе весной 2024 года на месте Prada начал работу бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Всего с января по март 2024 года в России открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов. К концу года их может быть уже 15. Шакиров выразил уверенность, что китайские бренды легко займут освободившуюся после ухода западных компаний нишу.