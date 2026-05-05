«Тренд связан с тем, что в торговых центрах ситуация критическая. Более 600 магазинов объявили о закрытии в первом полугодии. Очень страдает малый и средний бизнес из-за налоговой нагрузки. ТЦ умирают, собственники пытаются изо всех сил найти какие-то решения, в том числе, преобразовывая коммерческие помещения в апартаменты. Но, к сожалению, в большинстве случаев это незаконно. На этом фоне будут приходить проверки соответствующих ведомств, они будут прекращать подобную деятельность. Но владельцы помещений занимаются этим не от хорошей жизни», - объяснил он.

По его словам, торговые центры придумывают и более законные форматы, но они ведут к экономическим потерям.

«Если говорим про Сочи, приближается летний сезон, поэтому люди готовы снимать такие апартаменты. Они готовы рассматривать любые варианты, так как цена имеет значение. Мы такой тренд наблюдаем в курортных городах. В других городах мы наблюдаем закрытие огромного количества магазинов, огромное количество закрытых витрин и съезжающих арендаторов. По нашим оценкам, в первом полугодии может закрыться порядка 10-15% магазинов. Торговые центры придумывают детские центры или спортивные, но это ведет к большим экономическим потерям. Поэтому в этом году мы увидим большое количество банкротств ТЦ», - предупредил собеседник НСН.

Бренды стали чаще отказываться от площадей в торговых центрах, а некоторые магазины решили уменьшить свою площадь ради экономии, торговые центры идут на это, так как найти новых арендаторов не так просто, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

