Магазины Mango продолжат работать в России по франшизе

Компания Mango все свои магазины в России передаст своим партнерам по франшизе. Об этом газете «Известия» сообщил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

По его словам, сеть магазинов одежды Mango в настоящее время не намерена сама нести риски, связанные с доставкой товаров в РФ.

«Поэтому все свои магазины будет передавать на определенных условиях существующим партнерам», — объяснил Томилин.