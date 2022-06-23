Магазины Mango продолжат работать в России по франшизе
Компания Mango все свои магазины в России передаст своим партнерам по франшизе. Об этом газете «Известия» сообщил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.
По его словам, сеть магазинов одежды Mango в настоящее время не намерена сама нести риски, связанные с доставкой товаров в РФ.
«Поэтому все свои магазины будет передавать на определенных условиях существующим партнерам», — объяснил Томилин.
Он также рассказал, что у испанской компании в России были свои 65 магазинов и 55 работающие по франшизе.
Ранее сообщалось, что сеть магазинов Mango прекратила работу в России.
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