Покинувшие Россию бренды «украли» у клиентов миллиарды рублей
Зарубежные бренды, приостановившие деятельность в России на фоне ситуации на Украине, отказались от реализации подарочных карт. Об этом пишет KP.RU.
По данным издания, российские покупатели массово жалуются на невозможность потратить средства на подарочных картах магазинов, которые временно ушли с рынка. С проблемой столкнулись сотни россиян, суммарные потери оцениваются в миллиарды рублей.
Как отмечает KP.RU, службы поддержки брендов перестали работать после приостановки их деятельности в России, и получить разъяснения о дальнейшей судьбе уже потраченных денег не удается. Однако журналисты смогли связаться с маркой Mango, сотрудник которой заверил, что после открытия магазинов клиенты смогут воспользоваться средствами с подарочных карт. При этом не уточняется, когда продажи будут возобновлены.
По данным российского общественного объединения «Опора России», по итогам прошлого года отечественный рынок продаж подарочных карт составлял около $6 млрд. По словам вице-президента организации Павла Сигала, проблема с «застрявшими» на картах деньгами будет решаться в течение нескольких месяцев.
«Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери», — добавил эксперт.
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