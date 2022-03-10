Покинувшие Россию бренды «украли» у клиентов миллиарды рублей

По данным издания, российские покупатели массово жалуются на невозможность потратить средства на подарочных картах магазинов, которые временно ушли с рынка. С проблемой столкнулись сотни россиян, суммарные потери оцениваются в миллиарды рублей.

Как отмечает KP.RU, службы поддержки брендов перестали работать после приостановки их деятельности в России, и получить разъяснения о дальнейшей судьбе уже потраченных денег не удается. Однако журналисты смогли связаться с маркой Mango, сотрудник которой заверил, что после открытия магазинов клиенты смогут воспользоваться средствами с подарочных карт. При этом не уточняется, когда продажи будут возобновлены.

По данным российского общественного объединения «Опора России», по итогам прошлого года отечественный рынок продаж подарочных карт составлял около $6 млрд. По словам вице-президента организации Павла Сигала, проблема с «застрявшими» на картах деньгами будет решаться в течение нескольких месяцев.

«Аннулирование карт без возврата средств также возможно, но для любого бренда это будут серьезные репутационные потери», — добавил эксперт.

