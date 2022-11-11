L'Oreal не подтвердила возобновление поставки продукции в Россию

Принадлежащие ей бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken пока не будут поставляться в Россию из-за ограничительных мер.

L'Oreal временно закрыла все свои магазины в РФ и приостановила инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Из всей продукции компания продает только товары для ежедневного использования.

Ранее Минпромторг сообщил, что параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

