L'Oreal не подтвердила возобновление поставки продукции в Россию

Французская косметическая компания L'Oreal опровергла сообщения о возобновлении поставок в Россию, сообщает РИА Новости.

«Нехватка техники и авто»: Объемы параллельного импорта в РФ назвали незначительными

Принадлежащие ей бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken пока не будут поставляться в Россию из-за ограничительных мер.

L'Oreal временно закрыла все свои магазины в РФ и приостановила инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Из всей продукции компания продает только товары для ежедневного использования.

Ранее Минпромторг сообщил, что параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Косметика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры