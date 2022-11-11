L'Oreal не подтвердила возобновление поставки продукции в Россию
Французская косметическая компания L'Oreal опровергла сообщения о возобновлении поставок в Россию, сообщает РИА Новости.
Принадлежащие ей бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken пока не будут поставляться в Россию из-за ограничительных мер.
L'Oreal временно закрыла все свои магазины в РФ и приостановила инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. Из всей продукции компания продает только товары для ежедневного использования.
Ранее Минпромторг сообщил, что параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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