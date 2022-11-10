«Нехватка техники и авто»: Объемы параллельного импорта в РФ назвали незначительными
В 2021 году импорт товаров в Россию составлял порядка $300 миллиардов, а в этом году по параллельному импорту товаров пройдет лишь на $15 миллиардов, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Объемы параллельного импорта в Россию никак не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на отечественном рынке, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.
Накануне первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что объем ввезенных по параллельному импорту в РФ товаров по итогам 2022 года может превысить $15 миллиардов. По данным на конец октября, в Россию с помощью этого механизма было ввезено 1,6 млн тонн товаров на $12,6 миллиардов. Иван Федяков отметил, что $15 миллиардов – крайне маленький показатель.
«В прошлом году в Россию было импортировано товаров на сумму около $300 миллиардов. По сравнению с $15 миллиардами – это близко к 5% от общего объема. При этом в 2022 году импорт в целом обвалился по разным оценкам от 40% до 60%. Даже при этом обвале $15 миллиардов не столь значительная сумма. Безусловно, объемы параллельного импорта никак не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на российском рынке. Недавно опрос показал, что 68% потребителей заметили оскудение ассортимента на полках в магазинах. При этом в первую очередь потребители видят нехватку бытовой техники, электроники, автомобилей и одежды», - сказал Федяков.
Он отметил, что параллельный импорт также «открыл двери» для импорта подделок. Федяков указал, что с уходом иностранных компаний ввозимая продукция практически не поддается никакому контролю.
«Параллельный импорт открывает двери не для импортозапрещенных к поставкам в Россию брендовым продуктам, а к импорту в Россию подделок этих продуктов. В прошлом контроль за оригинальностью поставки продукции осуществляли правообладатели. Только они могли проследить цепочку поставки продукции в Россию. Иностранные компании покинули рынок, и ввозимая продукция практически не поддается никакому контролю. На границе можно предъявить, условно говоря, любой документ, который подтверждает, что эта продукция была якобы официально закуплена, но проверить это не представляется возможным, потому что в большинстве своем иностранные компании просто не будут отвечать на запросы официальных служб России», - резюмировал Федяков.
Минпромторг в августе прогнозировал, что объем параллельного импорта по итогам года составит $16 миллиардов, но в сентябре повысил прогноз до $20 миллиардов. Руслан Давыдов ранее сообщал, что основной объем параллельного импорта приходится на электронику, технику, товары для повседневного использования, одежду и парфюмерию.
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