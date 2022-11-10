«Нехватка техники и авто»: Объемы параллельного импорта в РФ назвали незначительными

Накануне первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что объем ввезенных по параллельному импорту в РФ товаров по итогам 2022 года может превысить $15 миллиардов. По данным на конец октября, в Россию с помощью этого механизма было ввезено 1,6 млн тонн товаров на $12,6 миллиардов. Иван Федяков отметил, что $15 миллиардов – крайне маленький показатель.

«В прошлом году в Россию было импортировано товаров на сумму около $300 миллиардов. По сравнению с $15 миллиардами – это близко к 5% от общего объема. При этом в 2022 году импорт в целом обвалился по разным оценкам от 40% до 60%. Даже при этом обвале $15 миллиардов не столь значительная сумма. Безусловно, объемы параллельного импорта никак не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на российском рынке. Недавно опрос показал, что 68% потребителей заметили оскудение ассортимента на полках в магазинах. При этом в первую очередь потребители видят нехватку бытовой техники, электроники, автомобилей и одежды», - сказал Федяков.

Он отметил, что параллельный импорт также «открыл двери» для импорта подделок. Федяков указал, что с уходом иностранных компаний ввозимая продукция практически не поддается никакому контролю.