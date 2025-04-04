По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 БМП и 294 БТР, 2 247 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 595 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS и семь РСЗО MLRS, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 609 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что «совсем недалёк тот день», когда будет освобождена вся территория региона, сообщает «Свободная пресса».

