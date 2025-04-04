В ОАЭ опровергли сообщении о гибели туристов при падении воздушного шара
Распостраняемая в СМИ информация о якобы гибели туристов при падении экскурсионного воздушного шара в ОАЭ является ложной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в компании Rayna Tours.
Комментируя сообщения об инциденте, представитель фирмы подтвердил, что инцидент действительно произошёл 23 марта, однако это было не падение, а жёсткая посадка из-за резкого изменения ветровых условий.
По его словам, находившиеся в корзине туристы получили незначительные травмы и уже выписаны из больницы.
«Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно», - заключил он.
Ранее катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда, сообщает RT. Пострадал один россиянин, который был доставлен в больницу с ожогами.
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