В ОАЭ опровергли сообщении о гибели туристов при падении воздушного шара

Комментируя сообщения об инциденте, представитель фирмы подтвердил, что инцидент действительно произошёл 23 марта, однако это было не падение, а жёсткая посадка из-за резкого изменения ветровых условий.

По его словам, находившиеся в корзине туристы получили незначительные травмы и уже выписаны из больницы.

«Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно», - заключил он.

Ранее катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда, сообщает RT. Пострадал один россиянин, который был доставлен в больницу с ожогами.

