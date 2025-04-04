Просрочка россиян по ипотеке обновила исторический рекорд
Объем просрочки россиян по ипотечным кредитам обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные Центробанка.
Просроченная задолженность в январе 2025 года выросла до 100,6 млрд рублей, увеличившись за месяц на 5,7 млрд рублей. Вместе с тем суммарный объем ипотечного кредитования снизился на 108 млрд рублей с начала текущего года и достиг к февралю 2025 года 19 трлн рублей.
Выросло на фоне рекордных просрочек и число реструктуризаций, отметили в регуляторе.
Сложившую ситуацию аналитики объяснили «вызреванием» кредитов, выданных во второй половине 2023 — первой половине 2024 годов в рамках льготной ипотеки. Не все заемщики смогли трезво отнестись к своей платежеспособности и из-за высокой ключевой ставки не могут рефинансировать кредит.
В Центробанке отметили, что число рискованных кредитов снизилось до 10-13% из-за введения новых ограничений по закредитованности и ужесточения условий выдачи госипотеки.
Как отметила эксперт по стратегическому и операционному развитию компаний финансового сектора Ольга Бледнова, текущий рост просрочки не угрожает финансовой стабильности, его нельзя назвать критическим. Так, уже в начале марта доля просроченных более чем на три месяца кредитов достигла лишь 0,8%, свидетельствует статистика ЦБ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 апреля в России в силу вступают изменения по семейной ипотеке, которые предусматривают возможность приобретения жилья на вторичном рынке.
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