Просрочка россиян по ипотеке обновила исторический рекорд

Выросло на фоне рекордных просрочек и число реструктуризаций, отметили в регуляторе.

Сложившую ситуацию аналитики объяснили «вызреванием» кредитов, выданных во второй половине 2023 — первой половине 2024 годов в рамках льготной ипотеки. Не все заемщики смогли трезво отнестись к своей платежеспособности и из-за высокой ключевой ставки не могут рефинансировать кредит.

В Центробанке отметили, что число рискованных кредитов снизилось до 10-13% из-за введения новых ограничений по закредитованности и ужесточения условий выдачи госипотеки.

Как отметила эксперт по стратегическому и операционному развитию компаний финансового сектора Ольга Бледнова, текущий рост просрочки не угрожает финансовой стабильности, его нельзя назвать критическим. Так, уже в начале марта доля просроченных более чем на три месяца кредитов достигла лишь 0,8%, свидетельствует статистика ЦБ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 апреля в России в силу вступают изменения по семейной ипотеке, которые предусматривают возможность приобретения жилья на вторичном рынке.

